Принцу ни слова: лайфхаки, благодаря которым вы влезете в любую обувь

Растянуть обувь можно практически из любого материала

Обувь является неотъемлемой частью гардероба каждого человека и перед выбором новой пары перед покупателем становится сложный вопрос в подборе правильного размера. Ведь, если, например желанные туфли будут натирать, это убьёт всё удовольствие от обновки. Впрочем существуют даже целые правила, которые помогают сделать правильный выбор. Но, что делать, например, если ваш принц подарил вам красивейшую обувь, а "золушка" не хочет подавать виду, что оно на неё не налазит. К счастью, и тут есть решение.

"Телеграф" рассказывает, как можно "растянуть" разные виды обуви.

К счастью, растянуть обувь можно практически из любого материала. Где-то придется приложить больше усилий, но все же.

Как растянуть кожаную или замшевую обувь

Кожа и замша — податливые, эластичные материалы, особенно под воздействием тепла.

Поставьте обувь в ванну или раковину и обдайте изнутри кипятком. Достаточно лишь на пару секунд заполнить внутренности изделия и сразу же вылить горячую воду. Промокните влагу, подождите, пока туфли немного остынут, и наденьте их на ноги. Желательно поверх носков, чтобы не обжечься.

Если вы боитесь мочить обувь, проделайте то же самое, предварительно положив внутрь каждой туфли по пакету, чтобы кипяток и подкладка не соприкасались.

Действенным будет не только кипяток, но и лёд. Два пакета на четверть наполните водой, завяжите и опустите по штуке в ботинок. Поставьте конструкцию в морозилку и выньте, когда всё полностью застынет. После того как лёд подтает, выньте его из обуви. Такая процедура подойдёт прочной нетребовательной паре: не любой материал выдержит испытание холодом.

Смочите внутреннюю поверхность обуви спиртом или водкой, наденьте пару и носите несколько часов. Подобное воздействие поможет размягчить материал и подогнать туфли под размер вашей ноги. Но помните: спирт довольно агрессивное средство, так что сначала проверьте стойкость окраски на незаметном участке.

Эти же методы подходят для зимней обуви с подкладкой из меха. Только не стоит сильно мочить внутренности ботинок или сапог. Ну и сушить обувь нужно будет тщательно.

Растянуть кожзам

Кожзаменитель плохо поддается растяжке: он трескается и теряет форму. Однако и тут, существуют способы растяжения.

Жирным кремом или вазелином смажьте внутреннюю поверхность туфель. Подождите 2–3 часа, чтобы увлажняющая маска впиталась в материал, а после наденьте обувь и погуляйте в ней 20–40 минут.

Можно попробовать знакомый всем способ с газетами. Их надо плотно набить в каждую туфлю, а после оставить пару сохнуть при комнатной температуре. При набивке не стоит усердствовать, чтобы обувь не деформировалась. Также не пытайтесь ускорить процесс сушки с помощью батареи или фена: излишнее тепловое воздействие может испортить материал.

Способ для расточительных или тех, кому надо растянуть узкое голенище высоких ботинок. В обувь вставьте по пакету, засыпьте в него любую мелкую крупу, а сверху залейте водой. Зерно набухнет и растянет жмущие ботинки без вашего участия за 8–10 часов.

Можно растянуть даже лакированные туфли

Растяжка лакированной обуви не простое дело из-за того, что есть риск повредить верхнее покрытие: оно может пойти трещинами и потерять блеск. Однако, без ущерба можно увеличить туфли, если под лаком мягкая и тонкая кожа (натуральная или искусственная).

Смешайте спирт и воду в пропорции 2 к 1, полученным раствором смочите носки. Теперь наденьте их, а поверх уже обувь. Ходить в туфлях следует около часа-двух до полного высыхания носков.

Вазелином или кремом обработайте внутреннюю поверхность обуви, уделяя особое внимание плотным частям: носку и пятке. Затем в туфли надо вставить колодки (если у вас они есть) или, как обычно, надеть обувь на плотные носки.

Как растянуть резиновую обувь

Если ваша обувь создана из поливинилхлорида (ПВХ), её также можно растянуть. Чтобы проверить материал, достаточно иголки или шила и зажигалки. Нагрейте металл и прикоснитесь к сапогам в незаметном месте, только не прокалывайте их. Если сапоги начали плавиться, то это ПВХ и обувь можно растянуть.

Вам понадобятся:

несколько литров кипятка,

глубокая ёмкость с ледяной водой,

шерстяные или махровые носки,

ваши сапоги и ваши ноги.

Залейте кипяток в резиновую обувь и подождите 3–5 минут: материал станет ощутимо мягче. Наденьте плотные носки и подвиньте поближе таз с холодной водой. Вылейте кипяток из сапог, быстро промокните их полотенцем, чтобы не промочить ноги, и наденьте на носки. В подогретой паре как следует потопчитесь и походите несколько минут. Оставьте обувь в холодной воде на час, а после не забудьте просушить.

Этот способ не только увеличит резиновые сапоги, но и подгонит их под форму вашей стопы. Правда, одевать растянутую обувь следует только через день-два, когда сапоги окончательно затвердеют.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко отреставрировать обувь. Этот метод требует минимум времени и затрат.

Также мы сообщали о том, как убрать неприятный запах из ботинок. Избавиться от зловонного "амбре" поможет одно нехитрое средство. Но прежде следует выбросить и приобрести новую стельку.