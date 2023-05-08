Нужно ли выворачивать джинсы перед стиркой: важный нюанс

При стирке джинсов соблюдайте простые правила

Джинсы найдутся в любом гардеробе, но не каждый умеет их правильно стирать. Некоторые пытаются сохранить цвет вещей при стирке с помощью соли, но в случае с джинсами просто следует соблюдать ряд простых правил.

Чтобы джинсы не выцвели после стирки, обратите внимание на температурный режим и обязательно выверните наизнанку. Об этом пишет Express.

Совет первый: сушите джинсы на воздухе. Сушильная машина может повредить эластичность волокон, в результате изделие потеряет форму. В любом случае, проверяйте информацию на этикетке ваших джинсов перед тем, как класть их в барабан стиральной машины.

Совет второй: выворачивайте джинсы наизнанку перед стиркой. Это уменьшает риск выцветания и износ, особенно по краям и карманам изделия. Также важно застегивать молнии, пуговицы и кнопки, чтобы сохранить форму и предотвратить зацепление других вещей при стирке.

Совет третий: используйте жидкий порошок. Стирайте джинсы соответствующими средствами. Сухой порошок иногда может не раствориться, что негативно отразится на цвете ткани. Поэтому лучше использовать жидкий порошок, но обязательно соблюдайте дозировку.

Совет четвертый: стирайте джинсы с одеждой такого же цвета. Смешивание темных и светлых вещей в барабане портит вещи, изделия полиняют, и вы уже не сможете их надевать. Кроме того, класть вместе темные и светлые джинсы также не стоит.

Совет пятый: выбирайте правильный температурный режим. Черные джинсы дольше будут оставаться такими, если стирать их при низкой температуре. Горячая вода может испортить цвет. Оптимальная температура для стирки джинсов составляет от 20°C до 30°C.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном действенном лайфхаке для стирки. Узнайте, что добавить в стиральную машину, чтобы вернуть мягкость полотенцам.