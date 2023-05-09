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Таропрогноз на 10 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на десятый день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на десятый день мая. Фото telegraf.com.ua

День обещает быть не самым простым

В среду, 10 мая 2023 года, у многих могут измениться планы и накатить дурное настроение, однако для других этот день наоборот станет на редкость положительным.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на десятый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Паж пентаклей, Мир, перевернутый Император

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Паж пентаклей

В среду у Вас может появиться бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будет очень сложно даваться учеба и работа, и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не накручивать, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что в среду Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также это будет хороший день для поездок.

Перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели по картам Таро.

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