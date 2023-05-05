Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Дев ждет перерождение, а Рыб, - счастливый шанс

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшую неделю

На вторую неделю мая 2023 года некоторые будут склонны к дурному настроению и жизни в мире иллюзий, однако другие наоборот смогут качественно изменить жизнь к лучшему и заняться собой.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 8 по 14 мая 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — перевернутая Семерка кубков

В обычном положении карта указывает, что жизнь вопрошающего проходит в иллюзиях, у него нет решимости сделать важный выбор, из-за чего застрял на перепутье и может в любой момент совершить ошибку. Но в этот раз она выпала перевернутой, и смысл предсказания меняется, — из всего множества вариантов Вы выберете верный, который поможет Вам достичь поставленных целей.

Телец — Повешенный

Не пугайтесь мрачного названия, ведь на самом деле карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Вскоре у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Близнецы — Пятерка мечей

Второе название этой карты "Разрушение", и она говорит, что у Вас на неделе могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Серьезные дела лучше отложить.

Рак — Десятка кубков

Еще эта карта называется Владыка совершенного успеха, и она указывает на гармонию и благополучие, прежде всего в делах семейных, обещает покой и душевное равновесие.

Лев — Двойка пентаклей

Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то на следующей неделе это может хоть немного, но измениться.

Дева — Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. На следующей неделе в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Весы — перевернутый Шут

В этом положении карта говорит о человеке, который ухватился за все сразу, ввиду чего впустую растрачивает ресурсы и не может закончить ничего начатого. На неделе Вы можете быть склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, так что постарайтесь не решать ничего важного и дать себе передохнуть.

Скорпион — Семерка мечей

Эта карта предупреждает о том, что Вас могут обмануть, обокрасть или каким-либо другим образом предать. Не проявляйте наивности и лишнего доверия, и лучше отложите принятие важных решений. Проблемы могут подкрасться с неожиданного фронта.

Стрелец — перевернутая Пятерка жезлов

Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас наступило отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Козерог — перевернутый Рыцарь кубков

В этом положении карта предупреждает об опасных иллюзиях и отмененных планах, трудностях в налаживании контактов. Достичь желаемого на неделе будет сложно, Вы можете быть эмоционально нестабильны и склонны убегать от реальности.

Водолей — Паж пентаклей

На следующей неделе Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также Вам может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Рыбы — Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. На второй неделе мая Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.