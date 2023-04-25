Укр

Любовный гороскоп Таро на май: Скорпионов накроет страстью, а Весам пора к психологу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на май 2023
Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на май 2023. Фото pixabay.com

Многие пары смогут вывести отношения на новый уровень в конце весны

Последний месяц весны в 2023 году многим принесет заметные перемены в личной жизни, — кто-то расстанется, кто-то поженится, а кто-то наконец встретит пару.

Чего ждать каждому знаку Зодиака в мае 2023 года, разобрали в раскладе на картах Таро.

Вот какие карты выпали

Овен — перевернутая Семерка кубков

В этом положении карта говорит, что в мае у Вас могут треснуть розовые очки и надежды прошлого рассыпятся. Возможно, откроется правда касательно Вашего партнера или же Вас самих.

Телец — перевернутая Шестерка пентаклей

Карта сулит Вам одиночество в мае. Даже если Вы состоите в отношениях, лишь один из пары будет проявлять чувства, другой же будет просто все принимать, как ему удобно, не давая ничего взамен.

Близнецы — Шестерка мечей

Эта карта сулит Вам перемены в личной жизни в мае. Одинокие могут найти себе пару, а те, кто уже состоят в отношениях, могут их прекратить или же вывести на новый уровень, — вступить в брачные узы или же разрешить старые проблемы в союзе.

Рак — Королева кубков

Это Королева безграничной любви и безусловного принятия. В мае Вы можете сделать мудрый выбор касательно личной жизни, для этого слушайте свою интуицию. Если у Вас назревают отношения, то не бойтесь любить и быть любимыми, все будет происходить обоюдно и по велению сердца.

Лев — Восьмерка пентаклей

Если Вы одиноки, то в мае можете встретить кого-то, с кем получится построить прочные отношения. Если же Вы уже состоите в таковых, то карта указывает, что Ваши планы с партнером реальны и осуществимы, однако придется поработать, чтобы они сбылись.

Дева — Королева жезлов

Эта карта указывает, что май у Вас пройдет активно и без печалей из-за личной жизни. У Дев может быть бурная сексуальная жизнь даже при отсутствии постоянного партнера, а у тех, что уже имеют пару, отношения будут строиться на основе равноправия, взаимопонимания и партнерства.

Весы — Четверка мечей

В мае Вас ждет кризис в личной жизни, одиночество и отсутствие секса. Возможно, Вы сами отрешились от всего, чтобы залечить душевные раны, или же отношения в паре испортились и уже нет желания выяснять что-либо. Временная передышка бывает полезна, если она временна. Не застряньте в сложившейся ситуации и в случае необходимости обратитесь к психологу.

Скорпион — Рыцарь кубков

Эта карта обещает сильное сексуальное влечение и сближение в эмоциональном и духовном плане, — при этом произойти это может как со старым партнером, так и новым знакомым.

Стрелец — Император

Надежность, уверенность и стабильность, — вот что может предложить Вам в плане личной жизни Император. Его не волнуют страсти и бурные чувства, однако в бытовом плане на него можно положиться.

Козерог — Восьмерка жезлов

В мае Вас может накрыть волной влечения, страсти и влюбленности. Могут освежиться как старые отношения, так и появиться новые, — стрела Амура может прилететь в любой момент.

Водолей — перевернутая Королева мечей

В этом положении карта предупреждает о разочаровании в любви и предательстве. Старые отношения могут развалиться, новые построить тоже может не выйти.

Рыбы — перевернутая Шестерка жезлов

Счастье в личной жизни может ускользнуть у Вас буквально из-под носа, а в отношениях может назреть любовный треугольник. Осторожнее с опрометчивыми поступками в этом месяце.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любовном плане до конца 2023 года по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро