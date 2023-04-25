Любовный гороскоп Таро на май: Скорпионов накроет страстью, а Весам пора к психологу
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Многие пары смогут вывести отношения на новый уровень в конце весны
Последний месяц весны в 2023 году многим принесет заметные перемены в личной жизни, — кто-то расстанется, кто-то поженится, а кто-то наконец встретит пару.
Чего ждать каждому знаку Зодиака в мае 2023 года, разобрали в раскладе на картах Таро.
Овен — перевернутая Семерка кубков
В этом положении карта говорит, что в мае у Вас могут треснуть розовые очки и надежды прошлого рассыпятся. Возможно, откроется правда касательно Вашего партнера или же Вас самих.
Телец — перевернутая Шестерка пентаклей
Карта сулит Вам одиночество в мае. Даже если Вы состоите в отношениях, лишь один из пары будет проявлять чувства, другой же будет просто все принимать, как ему удобно, не давая ничего взамен.
Близнецы — Шестерка мечей
Эта карта сулит Вам перемены в личной жизни в мае. Одинокие могут найти себе пару, а те, кто уже состоят в отношениях, могут их прекратить или же вывести на новый уровень, — вступить в брачные узы или же разрешить старые проблемы в союзе.
Рак — Королева кубков
Это Королева безграничной любви и безусловного принятия. В мае Вы можете сделать мудрый выбор касательно личной жизни, для этого слушайте свою интуицию. Если у Вас назревают отношения, то не бойтесь любить и быть любимыми, все будет происходить обоюдно и по велению сердца.
Лев — Восьмерка пентаклей
Если Вы одиноки, то в мае можете встретить кого-то, с кем получится построить прочные отношения. Если же Вы уже состоите в таковых, то карта указывает, что Ваши планы с партнером реальны и осуществимы, однако придется поработать, чтобы они сбылись.
Дева — Королева жезлов
Эта карта указывает, что май у Вас пройдет активно и без печалей из-за личной жизни. У Дев может быть бурная сексуальная жизнь даже при отсутствии постоянного партнера, а у тех, что уже имеют пару, отношения будут строиться на основе равноправия, взаимопонимания и партнерства.
Весы — Четверка мечей
В мае Вас ждет кризис в личной жизни, одиночество и отсутствие секса. Возможно, Вы сами отрешились от всего, чтобы залечить душевные раны, или же отношения в паре испортились и уже нет желания выяснять что-либо. Временная передышка бывает полезна, если она временна. Не застряньте в сложившейся ситуации и в случае необходимости обратитесь к психологу.
Скорпион — Рыцарь кубков
Эта карта обещает сильное сексуальное влечение и сближение в эмоциональном и духовном плане, — при этом произойти это может как со старым партнером, так и новым знакомым.
Стрелец — Император
Надежность, уверенность и стабильность, — вот что может предложить Вам в плане личной жизни Император. Его не волнуют страсти и бурные чувства, однако в бытовом плане на него можно положиться.
Козерог — Восьмерка жезлов
В мае Вас может накрыть волной влечения, страсти и влюбленности. Могут освежиться как старые отношения, так и появиться новые, — стрела Амура может прилететь в любой момент.
Водолей — перевернутая Королева мечей
В этом положении карта предупреждает о разочаровании в любви и предательстве. Старые отношения могут развалиться, новые построить тоже может не выйти.
Рыбы — перевернутая Шестерка жезлов
Счастье в личной жизни может ускользнуть у Вас буквально из-под носа, а в отношениях может назреть любовный треугольник. Осторожнее с опрометчивыми поступками в этом месяце.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любовном плане до конца 2023 года по картам Таро.