Любовный гороскоп Таро на май: Скорпионов накроет страстью, а Весам пора к психологу

Многие пары смогут вывести отношения на новый уровень в конце весны

Последний месяц весны в 2023 году многим принесет заметные перемены в личной жизни, — кто-то расстанется, кто-то поженится, а кто-то наконец встретит пару.

Чего ждать каждому знаку Зодиака в мае 2023 года, разобрали в раскладе на картах Таро.

Вот какие карты выпали

Овен — перевернутая Семерка кубков

В этом положении карта говорит, что в мае у Вас могут треснуть розовые очки и надежды прошлого рассыпятся. Возможно, откроется правда касательно Вашего партнера или же Вас самих.

Телец — перевернутая Шестерка пентаклей

Карта сулит Вам одиночество в мае. Даже если Вы состоите в отношениях, лишь один из пары будет проявлять чувства, другой же будет просто все принимать, как ему удобно, не давая ничего взамен.

Близнецы — Шестерка мечей

Эта карта сулит Вам перемены в личной жизни в мае. Одинокие могут найти себе пару, а те, кто уже состоят в отношениях, могут их прекратить или же вывести на новый уровень, — вступить в брачные узы или же разрешить старые проблемы в союзе.

Рак — Королева кубков

Это Королева безграничной любви и безусловного принятия. В мае Вы можете сделать мудрый выбор касательно личной жизни, для этого слушайте свою интуицию. Если у Вас назревают отношения, то не бойтесь любить и быть любимыми, все будет происходить обоюдно и по велению сердца.

Лев — Восьмерка пентаклей

Если Вы одиноки, то в мае можете встретить кого-то, с кем получится построить прочные отношения. Если же Вы уже состоите в таковых, то карта указывает, что Ваши планы с партнером реальны и осуществимы, однако придется поработать, чтобы они сбылись.

Дева — Королева жезлов

Эта карта указывает, что май у Вас пройдет активно и без печалей из-за личной жизни. У Дев может быть бурная сексуальная жизнь даже при отсутствии постоянного партнера, а у тех, что уже имеют пару, отношения будут строиться на основе равноправия, взаимопонимания и партнерства.

Весы — Четверка мечей

В мае Вас ждет кризис в личной жизни, одиночество и отсутствие секса. Возможно, Вы сами отрешились от всего, чтобы залечить душевные раны, или же отношения в паре испортились и уже нет желания выяснять что-либо. Временная передышка бывает полезна, если она временна. Не застряньте в сложившейся ситуации и в случае необходимости обратитесь к психологу.

Скорпион — Рыцарь кубков

Эта карта обещает сильное сексуальное влечение и сближение в эмоциональном и духовном плане, — при этом произойти это может как со старым партнером, так и новым знакомым.

Стрелец — Император

Надежность, уверенность и стабильность, — вот что может предложить Вам в плане личной жизни Император. Его не волнуют страсти и бурные чувства, однако в бытовом плане на него можно положиться.

Козерог — Восьмерка жезлов

В мае Вас может накрыть волной влечения, страсти и влюбленности. Могут освежиться как старые отношения, так и появиться новые, — стрела Амура может прилететь в любой момент.

Водолей — перевернутая Королева мечей

В этом положении карта предупреждает о разочаровании в любви и предательстве. Старые отношения могут развалиться, новые построить тоже может не выйти.

Рыбы — перевернутая Шестерка жезлов

Счастье в личной жизни может ускользнуть у Вас буквально из-под носа, а в отношениях может назреть любовный треугольник. Осторожнее с опрометчивыми поступками в этом месяце.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любовном плане до конца 2023 года по картам Таро.