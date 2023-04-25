Любовний гороскоп Таро на травень: Скорпіонів накриє пристрастю, а Терезам час до психолога

Багато пар зможуть вивести відносини на новий рівень наприкінці весни

Останній місяць весни 2023 року багатьом принесе помітні зміни в особистому житті, хтось розлучиться, хтось одружиться, а хтось нарешті зустріне пару.

Чого чекати кожному знаку Зодіаку в травні 2023 року, розібрали в розкладі на картах Таро.

Ось які карти випали

Овен — перевернута Сімка кубків

У цьому положенні карта каже, що у травні у Вас можуть тріснути рожеві окуляри і надії минулого розсипляться. Можливо, відкриється правда щодо Вашого партнера або Вас самих.

Телець — перевернута Шістка пентаклів

Карта обіцяє Вам самотність у травні. Навіть якщо Ви перебуваєте у відносинах, лише один з пари виявлятиме почуття, інший же буде просто все приймати, як йому зручно, не даючи нічого натомість.

Близнюки — Шістка мечів

Ця карта обіцяє Вам зміни в особистому житті у травні. Самотні можуть знайти собі пару, а ті, хто вже перебувають у відносинах, можуть їх розірвати або ж вивести на новий рівень — вступити в шлюбні узи або вирішити старі проблеми в союзі.

Рак — Королева кубків

Це Королева безмежної любові та безумовного прийняття. У травні Ви можете зробити мудрий вибір щодо особистого життя, для цього слухайте свою інтуїцію. Якщо у Вас назрівають стосунки, то не бійтеся кохати і бути коханими, все відбуватиметься взаємно та за велінням серця.

Лев — Вісімка пентаклів

Якщо Ви самотні, то у травні можете зустріти когось, з ким вдасться побудувати міцні стосунки. Якщо ж Ви вже перебуваєте у відносинах, то карта вказує, що Ваші плани з партнером реальні та здійсненні, однак доведеться попрацювати, щоб вони справдилися.

Діва — Королева жезлів

Ця карта вказує, що травень у Вас пройде активно та без печалі через особисте життя. У Дів може бути бурхливе сексуальне життя навіть за відсутності постійного партнера, а в тих, що вже мають пару, стосунки будуть будуватися на основі рівноправності, взаєморозуміння та партнерства.

Терези — Четвірка мечів

У травні на Вас чекає криза в особистому житті, самотність та відсутність сексу. Можливо, Ви самі відмовилися від усього, щоб залікувати душевні рани, або стосунки в парі зіпсувалися і вже немає бажання з’ясовувати щось. Тимчасовий перепочинок буває корисним, якщо він тимчасовий. Не застрягніть у ситуації, що склалася, і в разі потреби зверніться до психолога.

Скорпіон — Лицар кубків

Ця карта обіцяє сильний сексуальний потяг і зближення в емоційному та духовному плані — при цьому це може статися як зі старим партнером, так і з новим знайомим.

Стрілець — Імператор

Надійність, впевненість і стабільність — ось що може запропонувати Вам у плані особистого життя Імператор. Його не хвилюють пристрасті та бурхливі почуття, однак у побутовому плані на нього можна покластися.

Козоріг — Вісімка жезлів

У травні Вас може накрити хвилею потягу, пристрасті та закоханості. Можуть освіжитися як старі стосунки, так і з’явитися нові — стріла Амура може прилетіти будь-якої миті.

Водолій — перевернута Королева мечів

У цьому положенні карта попереджає про розчарування у коханні та зраду. Старі стосунки можуть розвалитися, нові побудувати також може не вийти.

Риби — перевернута Шістка жезлів

Щастя в особистому житті може вислизнути у Вас буквально з-під носа, а у стосунках може назріти любовний трикутник. Обережніше з необачними вчинками цього місяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в любовному плані до кінця 2023 року за картами Таро.