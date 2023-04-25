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Любовний гороскоп Таро на травень: Скорпіонів накриє пристрастю, а Терезам час до психолога

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на травень 2023
Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на травень 2023. Фото pixabay.com

Багато пар зможуть вивести відносини на новий рівень наприкінці весни

Останній місяць весни 2023 року багатьом принесе помітні зміни в особистому житті, хтось розлучиться, хтось одружиться, а хтось нарешті зустріне пару.

Чого чекати кожному знаку Зодіаку в травні 2023 року, розібрали в розкладі на картах Таро.

Ось які карти випали

Овен — перевернута Сімка кубків

У цьому положенні карта каже, що у травні у Вас можуть тріснути рожеві окуляри і надії минулого розсипляться. Можливо, відкриється правда щодо Вашого партнера або Вас самих.

Телець — перевернута Шістка пентаклів

Карта обіцяє Вам самотність у травні. Навіть якщо Ви перебуваєте у відносинах, лише один з пари виявлятиме почуття, інший же буде просто все приймати, як йому зручно, не даючи нічого натомість.

Близнюки — Шістка мечів

Ця карта обіцяє Вам зміни в особистому житті у травні. Самотні можуть знайти собі пару, а ті, хто вже перебувають у відносинах, можуть їх розірвати або ж вивести на новий рівень — вступити в шлюбні узи або вирішити старі проблеми в союзі.

Рак — Королева кубків

Це Королева безмежної любові та безумовного прийняття. У травні Ви можете зробити мудрий вибір щодо особистого життя, для цього слухайте свою інтуїцію. Якщо у Вас назрівають стосунки, то не бійтеся кохати і бути коханими, все відбуватиметься взаємно та за велінням серця.

Лев — Вісімка пентаклів

Якщо Ви самотні, то у травні можете зустріти когось, з ким вдасться побудувати міцні стосунки. Якщо ж Ви вже перебуваєте у відносинах, то карта вказує, що Ваші плани з партнером реальні та здійсненні, однак доведеться попрацювати, щоб вони справдилися.

Діва — Королева жезлів

Ця карта вказує, що травень у Вас пройде активно та без печалі через особисте життя. У Дів може бути бурхливе сексуальне життя навіть за відсутності постійного партнера, а в тих, що вже мають пару, стосунки будуть будуватися на основі рівноправності, взаєморозуміння та партнерства.

Терези — Четвірка мечів

У травні на Вас чекає криза в особистому житті, самотність та відсутність сексу. Можливо, Ви самі відмовилися від усього, щоб залікувати душевні рани, або стосунки в парі зіпсувалися і вже немає бажання з’ясовувати щось. Тимчасовий перепочинок буває корисним, якщо він тимчасовий. Не застрягніть у ситуації, що склалася, і в разі потреби зверніться до психолога.

Скорпіон — Лицар кубків

Ця карта обіцяє сильний сексуальний потяг і зближення в емоційному та духовному плані — при цьому це може статися як зі старим партнером, так і з новим знайомим.

Стрілець — Імператор

Надійність, впевненість і стабільність — ось що може запропонувати Вам у плані особистого життя Імператор. Його не хвилюють пристрасті та бурхливі почуття, однак у побутовому плані на нього можна покластися.

Козоріг — Вісімка жезлів

У травні Вас може накрити хвилею потягу, пристрасті та закоханості. Можуть освіжитися як старі стосунки, так і з’явитися нові — стріла Амура може прилетіти будь-якої миті.

Водолій — перевернута Королева мечів

У цьому положенні карта попереджає про розчарування у коханні та зраду. Старі стосунки можуть розвалитися, нові побудувати також може не вийти.

Риби — перевернута Шістка жезлів

Щастя в особистому житті може вислизнути у Вас буквально з-під носа, а у стосунках може назріти любовний трикутник. Обережніше з необачними вчинками цього місяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в любовному плані до кінця 2023 року за картами Таро.

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