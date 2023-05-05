Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Дів чекає переродження, а Риб — щасливий шанс

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчого тижня

На другий тиждень травня 2023 року деякі будуть схильні до поганого настрою та життя у світі ілюзій, проте інші навпаки зможуть якісно змінити життя на краще та зайнятися собою.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 8 по 14 травня 2023 року включно.

Ось які карти випали на цей тиждень

Овен — перевернута Сімка кубків

У звичайному положенні карта вказує, що життя запитувача проходить в ілюзіях, у нього немає рішучості зробити важливий вибір, через що він застряг на роздоріжжі і може будь-якої миті зробити помилку. Але цього разу карта випала перевернутою, і сенс передбачення змінюється, — з безлічі варіантів Ви виберете вірний, який допоможе Вам досягти поставлених цілей.

Телець — Повішений

Не лякайтеся похмурої назви, адже насправді карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Незабаром у Вас можуть змінитись цінності або статися зміни в житті. У будь-якому випадку, не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.

Близнюки — П’ятірка мечів

Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона каже, що у Вас на тижні можуть статися конфлікти, сварки, статися щось підле або принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Серйозні справи краще відкласти.

Рак — Десятка кубків

Ще ця карта називається Владика досягнутого успіху, і вона вказує на гармонію та благополуччя, насамперед у справах сімейних, обіцяє спокій та душевну рівновагу.

Лев — Двійка пентаклів

Ще ця карта називається Владика гармонійної зміни. Якщо останнім часом Вам було важко знаходити баланс між особистим життям, емоціями, роботою та іншими справами, то наступного тижня це може хоч трохи, але змінитись.

Діва — Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Наступного тижня у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Терези — перевернутий Блазень

У цьому положенні карта говорить про людину, яка схопилася за все відразу, через що марно розтрачує ресурси і не може закінчити нічого розпочатого. На тижні Ви можете бути схильні до імпульсних і необдуманих вчинків, так що постарайтеся не вирішувати нічого важливого і дати собі перепочити.

Скорпіон — Сімка мечів

Ця карта попереджає про те, що Вас можуть обдурити, обікрасти або якимось іншим чином зрадити. Не будьте занадто наївними та довірливими і краще відкладіть прийняття важливих рішень. Проблеми можуть підкрастись з несподіваного фронту.

Стрілець — перевернута П’ятірка жезлів

Ви можете знайти новий вдалий вихід із неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас настав чудовий час, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Козоріг — перевернутий Лицар кубків

У цьому положенні карта попереджає про небезпечні ілюзії та скасовані плани, труднощі в налагодженні контактів. Досягти бажаного на тижні буде складно, Ви можете бути емоційно нестабільні і схильні тікати від реальності.

Водолій — Паж пентаклів

На наступному тижні Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також Вам може зустрітися темноволосий юнак, можливо солдат.

Риби — Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. На другому тижні травня Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити вдачу за хвіст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році за картами Таро.