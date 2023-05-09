Как избавиться от неприятных запахов во время готовки: лайфхаки, чтобы дома приятно пахло

Рассказываем, как легко избавиться от неприятного запаха после приготовления пищи

Нет ничего вкуснее домашней еды. Но вся ваша тяжелая работа может быть легко испорчена, если после нее по всей квартире останутся запахи готовки.

Но есть хитрости, с помощью которых запахи еды не будут распространяться по всему жилью и не будут так явно слышны на самой кухне.

Как свести к минимуму распространение запахов еды по всей квартире

Прежде всего закройте двери в кухню перед началом приготовления пищи. Положите полотенце под кухонную дверь, чтобы максимально заблокировать распространение запахов через щели.

Насыпьте в мусорное ведро пищевую соду. Она поглотит неприятные запахи отходов. Если с вами живет кошка, а соды под рукой не оказалось, вместо нее можно использовать наполнитель для кошачьего туалета. Он тоже прекрасно поглощает запахи.

После приготовления еды желательно как можно скорее вынести мусор.

Вскипятите на плите воду с уксусом. Просто добавьте полстакана уксуса и полстакана воды в кастрюлю и медленно вскипятите, прежде чем начать готовить. Их смесь создаст пар, который поглощает запахи и предотвращает их распространение по кухне.

Во время приготовления пищи вы также можете варить на медленном огне и оставлять кипеть: кожуру апельсина, лимонную цедру, палочки корицы.

Не забывайте включать вытяжку и открывать окна, чтобы проветрить кухню.

Как избавиться от запахов с кухни

Включите очиститель воздуха, если он у вас есть.

Очистите духовку, кухонные поверхности и столешницы антибактериальным спреем. Если внутри духовки остался запах от приготовления пищи, положите несколько лимонов на противень и запекайте в течение часа.

Не забудьте тщательно замочить кастрюли и сковородки горячей водой и использовать специальные бытовые средства, которые эффективно удаляют жир.

Включите аромалампу или зажгите ароматические свечи. Подобно очистителям воздуха, они играют большую роль в борьбе с запахом.

Испеките десерт. Это отличный повод побаловать себя чем-нибудь сладким после сытного ужина. Запах свежеиспеченного пирога нейтрализует неприятные запахи.

Ранее "Телеграф" писал, как легко избавиться от затхлого старого запаха в квартире.