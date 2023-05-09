Чем заделать железную бочку для воды: поможет пластиковый пакет

Сварочный аппарат не понадобится

Железные бочки активно используются на приусадебных участках, чтобы собирать воду для полива и не только. И это понятно, ведь они являются одними из самых прочных и долговечных. Но все же в них иногда появляются пробоины.

Лучший способ залатать отверстие в железной бочке — заварить его. Но далеко не у всех есть сварочный аппарат и опыт работы с ним. Тем нее менее есть способ избавиться от небольшой дырки в бочке с помощью подручных средств и приложив к этому минимальные усилия.

Этот способ продемонстрировал Telegram-канал На всі руки.

Вам понадобятся всего лишь пакетик и зажигалка. Скрутите пакетик жгутом так, чтобы он прошел в отверстие которое нужно залатать. Отрежьте полиэтилен, оставив торчать над бочкой приблизительно 1 см. Возьмите зажигалку и аккуратно расплавьте торчащий в отверстии пластик. Переверните бочку и проделайте ту же процедуру с зажигалкой с обратной стороны.

Под воздействием высокой температуры пакет расплавится и заполнит собой отверстие. Теперь в бочку снова можно наливать воду и она не будет вытекать.

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