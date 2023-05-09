Чем пропитать сковороду, чтобы убрать даже 20-летний нагар: будет как новая

Тереть к мозолям на руках ничего не придется

Невозможно избежать образования налета, состоящего из жира и копоти, при жарке на сковороде. Однако бывает так, что даже использование обычного моющего средства для посуды не позволяет удалить это загрязнения, и со временем на посуде образуется твердый и шероховатый слой нагара, что усложняет ситуация с мойкой.

Используйте простой, но действенный метод для очистки сковороды от нагара. Этот бюджетный метод уберет со сковороды даже 20-летний нагар, пишет cpykami.

Как удалить нагар со сковороды

Для удаления нагара со старой сковороды потребуются нашатырный спирт, плотный мусорный пакет и, конечно же, терпение. Сначала необходимо хорошо пропитать сковороду нашатырным спиртом, а затем уложить ее в мусорный пакет и оставить на 18 часов. После этого, при открытии пакета, вы увидите, что нагар стал мягким и легко снимается ножом. Однако чтобы полностью удалить его, лучше воспользоваться щеткой для металла.

В результате вы получите чистую сковороду, которая прослужит вам еще долгое время. Чтобы защитить ее от нового образования нагара, желательно прокалить сковороду с солью и смазать сливочным маслом.

Ранее "Телеграф" писал, как подготовить новую сковороду к использованию. Одну процедуру необходимо совершить сразу после покупки кухонной утвари.