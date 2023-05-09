Как избавиться от налета, въевшегося в унитаз: натуральные средства, которые вернут вашим туалетам былой блеск

Выполните следующие действия и попрощайтесь даже со стойкими пятнами

При уборке самой утомительной задачей является уборка ванной комнаты, точнее туалета. Ведь помимо устранения грязи, микробов и бактерий, необходимо еще и чистить унитаз от известкового налета. К счастью, есть простые решения, которые помогут значительно ускорить и облегчить уборку.

Дома у нас часто есть все необходимое для решения различных бытовых проблем, главное знать что и от чего помогает, пишет santeplus. Далее делимся с вами тремя "рецептами" чистящих средств, которые вернут вашим туалетам былую чистоту и блеск.

Как очистить туалет от налета

Уксус и соль

Вскипятите кастрюлю с двумя стаканами уксуса (советуем обязательно одновременно проветривать помещение). После закипания выключите огонь и растворите полстакана крупной поваренной соли в уксусе. Немного размешайте большой деревянной ложкой. Надев перчатки, вылейте раствор в унитаз, и с помощью туалетной щетки потрите пораженные налетом участки. Оставьте средство на 30 минут, и затем смойте в унитазе.

Уксус и лимонный сок

Смешайте 1/2 стакана уксуса со стаканом лимонного сока. Вылейте два ингредиента в унитаз и жесткой стороной губки аккуратно потрите поверхность, пораженную налетом. Оставьте средств на минут 10 и смойте.

Уксус и сода

Налейте в унитаз стакан уксуса и дайте ему постоять 5 минут. После по стенкам рассыпьте стакан пищевой соды и еще два стакана уксуса. Вместе они дадут реакцию, и налет начнет медленно отделяться от стенок туалета. Туалетной щеткой протрите одновременно пораженные участки. Оставить все 30 минут, а затем снова втирайте смесь до полного удаления налета. После смойте в унитазе.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от желтой полоски в унитазе. С этим способом больше не нужно тратиться на химические средства для уборки.