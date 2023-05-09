Лучше любого магазинного ароматизатора: три натуральных способа избавиться от вони в ванной

Химические средства из магазина не всегда устраняют плохой запах, в отличие от натуральных альтернатив

В ванной комнате иногда может неприятно пахнуть. К примеру, вонь распространяется из стока или кошачьего туалета. Не всегда магазинные спреи-ароматизаторы справляются с проблемой, к счастью, есть более эффективные способы.

Чтобы избавиться от неприятного запаха в ванной, используйте три натуральных средства. О действенных лайфхаках пишет Express.

Способ №1: пищевая сода

Это средство легко найдется на кухне. Пищевая сода чудесно поглощает любые неприятные запахи. Насыпьте порошок в контейнер и оставьте открытым в помещении. Примерно раз в месяц следует обновлять ингредиент.

Способ №2: эфирные масла

Выбирайте любое эфирное масло, аромат которого вам по душе. Наполните им диффузор и разместите в ванной комнате. Отныне вы будете наслаждаться приятным запахом, а не вонью.

Способ №3: эвкалипт

Листья эвкалипта имеют своеобразный приятный аромат, похожий на запах сосны или мяты. Благодаря этому растение прекрасно удаляет вонь в ванной. Повесьте горшок с этим комнатным цветком в помещении. Эвкалипт не только устраняет неприятные запахи, его успокаивающий, освежающий аромат помогает расслабиться после долгого и напряженного дня.

Ранее "Телеграф" делился еще одним лайфахаком, который пригодится в уборке ванной комнаты. С помощью эффективного средства удастся справиться со стойким налетом в унитазе.