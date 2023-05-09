Раствор из трех дешевых средств сделает окна идеально чистыми: простой лайфхак

Для лайфхака нужен ингредиент, который точно найдется на вашей кухне

Мытье окон – непростое задание, ведь очень сложно не оставить на стекле ни одного развода. Однако есть способ решить проблему. С помощью кухонного средства вы сможете очистить окна до блеска без лишних хлопот.

Попробуйте помыть окна не просто привычным средством, а приготовьте особый раствор из трех компонентов. О действенном лайфхаке рассказывает издание Express.

Для мытья окон рекомендуется использовать обычный уксус. Кислотность уксуса помогает удалить восковой слой, который часто образуется при использовании чистящих средств, именно из-за этого окно кажется мутным. Оконная пленка словно притягивает к себе разводы, поэтому добавление небольшого количества уксуса в процессе уборки поможет их удалить.

Как приготовить раствор для мытья окон? Просто смешайте равные части уксуса и горячей воды с небольшим количеством жидкости для мытья посуды, чтобы получился максимально дешевый, но эффективный спрей. С помощью салфетки из микрофибры протрите стекла: окна будут сиять от чистоты, а альтернативное моющее не оставит разводов на поверхности.

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