Как легко наклеить обои своими руками: советы мастера (видео)

Эти советы помогут справиться с поклейкой обоев

Поклейка обоев — одно из самых сложных занятий во время самостоятельного ремонта. К тому же много сил и времени уходит на то, чтобы правильно рассчитать и расположить обои на стене.

Мастер по ремонту под ником @thehomeimprovmentsuk поделился в TikTok хитростями, которые он применяет в своей работе. Благодаря его советам можно легко рассчитать, сколько секций обоев вам понадобиться и как правильно их расположить.

Сначала он прикладывает рулон к стене и определяет количество необходимых полосок обоев. Затем с помощью рулетки и карандаша отмечает на стене, где будет заканчиваться каждая секция и где будет располагаться следующая.

После этого он измеряет нужную ему высоту обоев и начинает резать полосы необходимой длинны. Мастер использует уровень, чтобы отметить прямую линию, на которую следует ориентироваться во время поклейки.

После этого мастер разводит клей, покрывает им стену и наклеивает обои.

Ранее "Телеграф" писал о самых распространенных ошибках, которые допускают при утеплении стен.