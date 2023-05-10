Как сделать переноску для напитков из пакета: гениальный лайфхак (видео)

Зная этот трюк можно нести два стакана с напитками одной рукой

При заказе нескольких напитков на заправке или в заведениях быстрого питания, скорее всего, вы получите картонный подстаканник для удобной переноски. Но если такого приспособления не оказалось, а рядом с вами нет человека, который бы смог помочь вам вынести из заведения стаканы с напитками, вам пригодится лайфхак с пакетом "майкой".

В TikTok опубликован ролик, где работница заправки показывает трюк, как превратить пластиковый пакет в подстаканник для двух напитков.

Женщина ставит стакан с напитком на одну сторону пластикового пакета рядом с ручкой. Затем она переворачивает другую сторону пакета и ставит второй напиток на противоположную сторону. Затем она поднимает вверх ручки пакета. Вуаля! Переноска для напитков готова.

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