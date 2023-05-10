Как выбрать клубнику без "химии": советы, которые точно вам пригодятся

С этими советами на вашем столе будет всегда кладезь витаминов

Вкусная, ароматная, сочная и сладкая клубника – отличный ингредиент для десерта и очаг витаминов. Это одна из самых любимых ягод, но, к сожалению, только не всякая клубника на прилавке так полезна.

Если выращиваете ягоды самостоятельно, можете не сомневаться в своем урожае. А вот те, кто вынужден покупать ягоды, рискуют купить клубнику с "химией". Как этого избежать, расскажем вместе с Рixelinform.

Как выбрать клубнику без "химии"

При выборе отдавайте предпочтение сухой ягоде однородного цвета без признаков гниения. Если между мякотью и листьями есть расстояние – клубника сладкая, а если листья плотно прилегают к ягоде – она с кислинкой.

Обязательно обратите внимание еще на следующие нюансы:

чем ярче клубника , тем больше в ней витаминов. В темных ягодах содержится пигмент антоциан, который оказывает противовоспалительный эффект и борется со старением организма. Неестественно яркие и "блестящие" плоды эксперты покупать не рекомендуют. Есть вероятность, что они напичканы химикатами.

, тем больше в ней витаминов. В темных ягодах содержится пигмент антоциан, который оказывает противовоспалительный эффект и борется со старением организма. Неестественно яркие и "блестящие" плоды эксперты покупать не рекомендуют. Есть вероятность, что они напичканы химикатами. запах – один из самых лучших и простых вариантов найти качественный продукт. Натуральные ягоды пахнут так, что вы услышите их издалека. У такой клубники стойкий и приятный запах.

– один из самых лучших и простых вариантов найти качественный продукт. Натуральные ягоды пахнут так, что вы услышите их издалека. У такой клубники стойкий и приятный запах. качественная ягода будет с зеленой плодоножкой. Если же на ней есть белая полоска, значит, клубнику обрабатывали пестицидами.

"Телеграф" ранее рассказывал, как "подсластить" клубнику и повысить ее урожайность. Один ингредиент — и вы не нарадуетесь ягоде.