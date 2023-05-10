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Главное - без паники: эффективная хитрость, как отстирать пятно засохшего томатного соуса

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Удалить пятно от кетчупа или соуса можно подручными средствами Новость обновлена 10 мая 2023, 10:06
Удалить пятно от кетчупа или соуса можно подручными средствами. Фото santeplusmag.com

Свежие пятна от томатного соуса удалить проще всего, однако и с засохшими можно справиться

Сезон шашлыков открыт, а это значит, что вскоре особой популярности будут набирать лайфхаки как вывести жирные пятна с джинсов или футболок, а также могут появиться вопросы и про томатный соус, которым также легко измазаться на пикнике. К счастью, есть несколько советов по стирке, которые быстро решать эту проблему.

Как отмечает портал santeplus, не стоит паниковать и уже прощаться с вещью, на которую попал томатный соус. Есть несколько действенных способов, которые спасут ваши вещи.

Как удалить пятна от томатного соуса

  • Соль и перекись водорода

Сначала поместите испачканную ткань под сильную струю воды. Затем посыпьте пятно солью или замочите одежду в солевом растворе и оставьте на несколько часов. Аккуратно потрите пятно, прежде чем промокнуть его ватным тампоном, смоченным перекисью водорода. После постирайте одежду в машинке как обычно.

  • Зубная паста

Нанесите немного белой зубной пасты на чистую зубную щетку и аккуратно потрите пятно круговыми движениями. После прополощите вещь в холодной воде и постирайте в машинке, как обычно.

  • Теплое молоко — лайфхак для джинсов

Замочите испачканный участок в емкости с теплым молоком и оставьте действовать примерно на пятнадцать минут, прежде чем смыть чистой водой. При необходимости дополните эту операцию раствором уксуса (2 столовые ложки уксуса на стакан воды). Затем прополощите одежду и дайте ей высохнуть.

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#Стирка #Кетчуп #Лайфхак #Томатный соус