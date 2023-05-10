Убрать царапины с кожаных изделий проще некуда: поможет подручное средство

Убрать царапины с кожи вовсе не так уж и сложно

Со временем на любом кожаном изделии, будь-то мебель, сумки или обувь, появляются мелкие царапины, которые сильно портят его вид. Однако решение этой проблемы есть, и оно проще, чем может показаться

Как говорится в материале "Патріоти України", многие пытаются решить проблему с помощью краски, однако не всегда удается подобрать нужный оттенок. Кроме того, иногда красители оставляют следы на одежде, которые трудно вывести.

Вместо этого можно использовать обычный жирный крем, который используется для увлажнения рук.

Сначала необходимо нанести этот крем на ватный диск, после чего в первую очередь протереть места потертостей. Остатки крема необходимо равномерно растереть по оставшейся части изделия.

Использование этого лайфхака позволит мгновенно убрать мелкие царапины, а регулярное повторение этой процедуры заставит кожаные изделия выглядеть как новые в течение долгого времени.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно подручными средствами избавиться от жирных пятен на джинсах и другой одежде.

Кроме того, мы писали о том, как убрать с одежды засохшие пятна томатного соуса.