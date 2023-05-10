Неожиданное средство против забитого стока: чем растворить засор в раковине

Если вода стала уходить медленно, воспользуйтесь простым лайфхаком

Раковины в ванной комнате или на кухне могут забиваться остатками моющих средств и пищи. Но самый частый виновник забитого стока – волосы. Однако с помощью неожиданного ингредиента сток легко прочистить.

Вода снова будет уходить быстро, если воспользоваться действенным лайфхаком против засора в раковине. Об этом пишет издание Express.

Душевые, ванны и раковины периодически могут засоряться. Вместо того, чтобы вызывать профессионала для разблокировки слива, эту задачу реально решить самостоятельно, используя подручный продукт – крем для удаления волос или подобное средство, предназначенное для депиляции.

Чтобы прочистить раковину от засора, выдавите крем из тюбика. Слегка разбавьте массу водой. Затем влейте немного кипятка, чтобы средство продвинулось по трубам. Оставьте примерно на 30 минут. Снова включите горячий кран. Вода будет уходить быстро, так как средство растворило причину пробки — волосы.

Ранее "Телераф" делился еще одним лайфхаком для ванной комнаты. Если в помещении сохраняется неприятный запах, попробуйте три натуральных способа решения проблемы с вонью, сработают лучше магазинного ароматизатора-спрея.