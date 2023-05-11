Зачем нужна решетка в духовке: почти никто не знает, как ее можно использовать

Раскрываем секреты использования решетки в духовке

Многие не задумываются о том, зачем в духовом шкафу решетка, поэтому без долгих раздумий ставят на нее сковороды. Но на самом деле область применения не ограничивается ролью подставки.

Решетка может быть полезна в приготовлении некоторых блюд. Вместе с "Голой правдой" расскажем, что какие блюда можно сделать с помощью этого предмета.

Что можно сделать с помощью решетки в духовке

Тосты в духовке

Она может заменить тостер. Чуть ниже решетки поставьте противень, застелите его пекарской бумагой и между прутьями решетки поставьте ломтики белого тостового хлеба. Через 20 минут у вас будут настоящие тосты.

На решетке можно запечь овощи, причем прямо в кожуре. Картофель, перец или баклажаны получатся просто неотразимыми.

Даже мясной шашлык на решетке – не проблема. Для этого на шпажки наколите кусочки мяса и установите решетку. Обязательно снизу поставьте противень, чтобы сок из овощей или жир из мяса капал на него. Приготовить такое блюдо можно независимо от погоды.

Такос в духовке

Решетка может помочь в приготовлении мексиканской закуски такос. Возьмите лаваш и вырежьте круг, повесьте на решетку и оставьте на 15 минут в духовке. Для начинки можно использовать обжаренный фарш с луком в томатной пасте и украсить сыром.

Куриные ножки в духовке

Также можно приготовить куриные голени, просто повесив их на решетку. Обмажьте их специями, а внизу подставьте противень с картофелем – и блюдо готово!

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