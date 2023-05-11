Надежный бабушкин метод избавит от муравьев: что нужно сделать

Нашествия муравьев больше не страшны

При всей красоте весны и лета у этих времен года есть и недостатки. Именно в теплое время активизируются насекомые — комары, пчелы и муравьи, которые бесцеремонно вторгаются в дом.

Иногда надоедливые насекомые кажутся неистребимыми, несмотря на существование множества средств для борьбы с ними. К примеру, дачники пользуются ситнепоном, чтобы прогнать муравьев с плодовых деревьев. Но самыми действенными обычно оказываются проверенные временем, бабушкины хитрости против насекомых.

Блогер @therealnannyhacks поделилась в TikTok своим надежным методом недопущения муравьев к дому.

Пенсионерка советует найти во дворе муравейник, из которого насекомые свершают паломничество в ваш дом. Далее нужно посыпать муравейник смесью из двух компонентов, которые точно есть на каждой кухне. Это сода и сахарная пудра.

Муравьев привлекает сладкая сахарная пудра и вместе с ней они поглощают безвкусную соду, которая пагубно влияет на этих насекомых.

Если же муравьи пробрались в дом, блогер советует применить против них другое средство. Избавиться от насекомых поможет уксус. Просто протрите им шкафы на кухне и столешницу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения отпугнут комаров от вашего дома.