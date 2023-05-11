Поскорее избавьтесь от этой посуды: что не нужно хранить на полках в кухне

Посуда и столовые приборы занимают больше места, чем вы думаете

Накопление предметов, которые вы не используете, является основной причиной того, что в вашем доме нет полного порядка и вам не хватает места для хранения нужных вещей. Посуда не исключение. Наверняка у вас на кухне и в кладовке есть много столовых предметов, которые вы никогда не используете.

Хотя бы раз в год стоит проводить расхламление и избавляться от ненужных предметов. Как это сделать в случае с посудой, советует El Mueble.

Соберите посуду и разделите на категории: тарелки, чашки, стаканы, бокалы, столовы приборы и тд. Оставьте только те, которыми вы действительно будете пользоваться в повседневной жизни или на праздники.

Избавьтесь от разбитой посуды. К этой категории относятся предметы с трещинами, браком, надколотая посуда.

Распрощайтесь с одиночными предметами, которые ни к чему не подходят. Если у вас есть пусть и красивое блюдо, которое плохо сочетается с остальной посудой, лучше всего выбросьте его, и так вы освободите свое пространство.

Выбросьте посуду, которая досталась вам по акции или в подарок от какой-то торговой марки. Такие предметы редко бывают качественными и точно не сочетаются с остальной посудой. Также есть рекомендация избавиться от посуды, которую вы покупали во время путешествий и командировок. Она редко используется, но занимает достаточно много места.

Не место в кухонном шкафу и бокалам, которых осталось буквально 1-2 штуки из всего набора. Перестаньте хранить акционный пивные бокалы, а также стаканы, бокалы и чашки, которые предназначены для напитков, которые вы никогда не пьете.

Старомодные столовые предметы. Если предметы выглядят изношенными и они не являются семейной реликвией, пора отправить их в мусор.

Тупые ножи. По мере использования ножи перестают выполнять свою основную функцию — резать продукты. Иногда им не помогает даже заточка. Найдите им замену и попрощайтесь с ними навсегда.

Старые подносы, тарелки и корзины для фруктов. Оставьте только те, которыми вы действительно пользуетесь и которые прилично выглядят. Остальные выбросьте.

Огромные супницы. Если они вам нравятся, вполне нормально, если у вас их несколько. Но если у вас мало места, в идеале лучше оставить те, которые вам особенно дороги.

Бумажная посуда для празднования дня рождения. Часто их используют на детских днях рождения и других праздниках. Если ваши дети подросли, лучше всего отдать ее тому, кто сможет ею воспользоваться.

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