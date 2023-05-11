Зачем класть яичную скорлупу в стиральную машинку во время стирки: проверенный нашими бабушками трюк

Необычный, но очень действенный метод стирки

На первый взгляд этот лайфхак может показаться странным, однако после его использования, ваше мнение кардинально поменяется. Еще наши бабушки отмечали насколько полезной может быть яичная скорлупа. При чем не только в огороде, но и во время стирки, чтобы отбелить белье.

Благодаря карбонату кальция, который содержит яичная скорлупа, она обладает сильным отбеливающим действием, пишет santeplus. Это идеальная уловка, чтобы вернуть белизну вашей одежде и избавиться от неприглядных желтых пятен.

Как отбелить белье яичной скорлупой

В первую очередь необходимо простерилизовать скорлупу. Как это сделать: тщательно промойте их под водой, стараясь не сломать. Затем вскипятите в кастрюле воду и погрузите в нее скорлупу на 5 минут, чтобы она идеально простерилизовалась. Спустя нужное время достаньте их и дайте им спокойно высохнуть, а после остывания измельчите их. Таким образом, вы сможете более эффективно использовать их абразивный эффект для удаления всех пятен с одежды.

После возьмите мешочек из марли или старых нейлоновых чулок и высыпьте в него измельченную яичную скорлупу. Затем положите этот пакет в стиральную машину, положите белую одежду и запустите цикл стирки, как вы обычно делаете.

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