Вода будет утекать за секунды: самый простой способ разблокировать засор в раковине

Не мучайтесь с вантузом, а используйте эффективную смесь из трех подручных компонентов

Если в раковине, душевой кабины или ванной не смывается вода или утекает слишком медленно, то значит забился сток. Существует много методов разблокировки засора, но самый простой включает в себя использование трех подручных ингредиентов.

Воспользуйтесь действенным лайфхаком, чтобы избавиться от засора в раковине. Все необходимое найдется в доме, так что идти в магазин бытовой химии не нужно, пишет издание Express.

Причин засорения канализации масса, начиная от остатков пищи, моющих средств, косметики и заканчивая волосами. Важно действовать быстро, поэтому как только заметили проблемы, предпринимайте меры.

Чтобы убрать засор в раковине, используйте три подручных компонента – пищевую соду, столовый укусу и воду. Возьмите стакан соды и стакан уксуса. Сначала всыпьте в раковину пищевую соду, затем влейте уксус. Оставьте смесь на пару часов. После этого вскипятите чайник и вылейте в раковину кипяток. Нехитрый алгоритм решит проблему с засорением.

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