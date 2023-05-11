Почему белье отвратно пахнет после стирки: главная ошибка домохозяек

Многие желают сэкономить на нагреве воды

Неопытные хозяйки часто полагают, что стиральная машина может решить любую проблему, но никак не стать причиной проблем. Однако это далеко не так. Если регулярно стирать вещи при неправильных режимах, очень быстро могут возникнуть вопросы к самой технике или к стиральному порошку. Однако следует обратить внимание на другие возможные причины появления вони на постиранных вещах.

Рассказываем, какие ошибки в выборе режима могут привести к тому, что после стирки белье начинает неприятно пахнуть. Это не только связано с выбором быстрого или короткого режима стирки, но и с другими факторами. Опытные домохозяйки знают об этом, пишет pixelinform.

Почему после стирки белье неприятно пахнет

Проблема возникает, когда возникает желание сэкономить на расходе горячей воды. Именно из-за низкой температуры воды начинают активно размножаться бактерии и другие микроорганизмы внутри барабана стиральной машины.

Для очистки от патогенных микроорганизмов, которые процветают в жирной, грязной среде, необходимо регулярно использовать режим с температурой воды не менее 90 градусов Цельсия. При этом важно помнить, что не все материалы могут выдержать стирку в кипятке, но несмотря на это, процедура является необходимой и ее нужно повторять не реже одного раза в 3-4 недели.

Ранее "Телеграф" писал, зачем нужно выворачивать вещи перед тем, как положить ее в стиральную машинку. За незнанием одного правила стоит большой риск навсегда испортить любимую вещь.