Тюль снова станет белым: как отбелить его с помощью обычной зеленки

Если прозрачные ткани приобрели желтоватый оттенок, не отчаивайтесь

Многие хозяйки испытывают головную боль из-за пожелтевшего тюля, который невозможно отбелить обычной стиркой. Но вы можете избежать заморочек, используя народный способ отбеливания тюли, который позволяет достичь желаемого эффекта всего за 5 минут.

Вы сможете восстановить его первоначальную белизну, сделав несколько простых процедур с использованием зеленки. Об этом пишет ukr.media.

Подготовка тюля к особенной стирке

Снимаем тюль и встряхиваем его, чтобы избавиться от пыли. Если есть устойчивые пятна, удаляем их вручную, используя мыло. Затем замачиваем изделие в холодном мыльном растворе на 30 минут.

Отбеливание тюля с помощью зеленки

Поллитра воды комнатной температуры переливаем в отдельный сосуд. Разводим в этой воде 25 капель зеленки. После этого процеживаем полученную жидкость через марлю, чтобы избежать окрашивания ткани в зеленый цвет. Объединяем процеженный раствор с 5 литрами воды комнатной температуры. Погружаем тюль в смесь и оставляем на 5 минут, переворачивая его 2-3 раза за это время. Хорошенько полоскаем материал в холодной чистой воде. От пятен и пожелтения не останется и следа!

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