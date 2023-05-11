Тюль снова станет белым: как отбелить его с помощью обычной зеленки
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Если прозрачные ткани приобрели желтоватый оттенок, не отчаивайтесь
Многие хозяйки испытывают головную боль из-за пожелтевшего тюля, который невозможно отбелить обычной стиркой. Но вы можете избежать заморочек, используя народный способ отбеливания тюли, который позволяет достичь желаемого эффекта всего за 5 минут.
Вы сможете восстановить его первоначальную белизну, сделав несколько простых процедур с использованием зеленки. Об этом пишет ukr.media.
Подготовка тюля к особенной стирке
Снимаем тюль и встряхиваем его, чтобы избавиться от пыли. Если есть устойчивые пятна, удаляем их вручную, используя мыло. Затем замачиваем изделие в холодном мыльном растворе на 30 минут.
Отбеливание тюля с помощью зеленки
- Поллитра воды комнатной температуры переливаем в отдельный сосуд.
- Разводим в этой воде 25 капель зеленки. После этого процеживаем полученную жидкость через марлю, чтобы избежать окрашивания ткани в зеленый цвет.
- Объединяем процеженный раствор с 5 литрами воды комнатной температуры.
- Погружаем тюль в смесь и оставляем на 5 минут, переворачивая его 2-3 раза за это время.
- Хорошенько полоскаем материал в холодной чистой воде. От пятен и пожелтения не останется и следа!
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