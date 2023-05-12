Зачем смотреть в глаза селедке: как правильно выбрать рыбу

Выбирайте любимую рыбку правильно

Сельдь полезна для костей, почек, а жирные кислоты в его составе незаменимы в профилактике болезней мозга, сердца и сосудов. Слабосоленая рыбка с растительным маслом и зеленым или репчатым луком – любимое блюдо многих людей. А какой вкусный форшмак из него выходит! Это такая вкуснятина, что оторваться тяжело.

Многие любят купить сельдь и засолить ее дома самостоятельно. Как правильно выбрать вкусную рыбку, чтобы не пришлось жалеть о своем выборе, расскажем вместе с Рixelinform.

Как правильно выбрать сельдь

Первое, что вам предстоит сделать – посмотреть селедке прямо в глаза. Они должны быть ясными, а не красными или мутными. В таком случае рыба уже не годится, чтобы ее подавали к столу.

Кроме этого, оценить качество предлагаемой продавцом рыбы можно по ржавым налетам на тушке. Если их нет, то рыбу можно смело покупать.

В конце концов можно наблюдать, как торговец вытаскивает рыбу из рассола. Эта жидкость должна быть прозрачной, а не мутной.

Кроме этого, рассол должен стекать из сельди как вода. Если он тяжело "спадает", значит, рыба лежит в рассоле слишком давно.

Ранее мы рассказывали, как чистят сельдь норвежские хозяйки — жены моряков. Попробуйте и убедитесь, что чистка рыбы может быть быстрой и без возни.