Как очистить губку от микробов: удивительные хитрости, о которых многие не догадываются

Эти способы помогут продезинфицировать губку и продлить срок службы на вашей кухне.

Кухонные губки нужно регулярно менять, однако на них появляются бактерии уже через несколько дней после начала использования. Опытные хозяйки регулярно чистят губки для посуды, что помогает дольше сохранить их чистоту и форму.

Если вы пользуетесь губкой буквально несколько дней, но ее состояние вызывает у вас недовольство, можете воспользоваться несколькими простыми способами. Если правильно чистить губку для мытья посуды, она прослужит на кухне гораздо дольше. Как это сделать, расскажем вместе с Ukr.Media.

Как очистить губку от микробов

Чтобы уничтожить опасные микроорганизмы, необходим нагрев до высокой температуры. Его может обеспечить посудомоечная машина. Для дезинфекции губки нужно положить на верхнюю полку устройства и включить на ночь вместе с положенными внутрь тарелками и стаканами. Такую обработку нужно делать каждый день.

Также поможет микроволновая печь – в этом случае уничтожение микроорганизмов также происходит под действием высокой температуры. Губку необходимо смочить водой, чтобы она не расплавилась или не загорелась. Убедитесь, что губка не содержит металлов – все это может испортить микроволновку. Обработку нужно производить ежедневно в течение двух минут.

Использование горячей воды из крана с мылом или средством для мытья посуды не защищает от бактерий и вирусов. Более надежный метод – замачивание в отбеливателе. Его нужно разбавить очень горячей водой в пропорции 1:10 и выдержать губку 15 минут.

Такой способ поможет продезинфицировать, удалить все вредные микроорганизмы. В этом случае важно следить, чтобы раствор не попал на руки. После замачивания губку нужно ополоснуть проточной водой и удалить остатки средства. Он не должен попасть на кухонные предметы и продукты питания.

Но помните, что некоторые бактерии и вирусы стойкие к таким средствам. Чтобы избежать заражения инфекциями, губку следует менять раз в две недели.

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