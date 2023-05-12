Зачем наливать кипяток в ведро для мытья пола: хитрость, о которой мало кто знает

Далеко не все проводят такие процедуры со своими новыми швабрами

Всем хозяйкам хочется, чтобы в их доме был чистый и блестящий пол. Чтобы поддерживать чистоту и порядок, нужно хотя бы раз в неделю проводить влажную уборку в каждой комнате.

Результат уборки часто зависит от того, какими средствами для наведения порядка мы пользуемся. Для мытья полов чаще всего используется швабра.

Пользователь Tik Tok поделился малоизвестной уловкой, которую стоит применить, прежде чем использовать швабру в первый раз.

Дело в том, что в наш дом швабры попадают очень грязными. И сразу же ими мыть пол не стоит. В сети советуют прежде всего наполнить ведро кипятком, окунуть в него швабру и подождать, пока вода остынет. Затем наполните его обычной водой и сожмите швабру, пока не перестанет выходить грязная вода.

Перед тем как проверять этот лайфхак, проверьте, можно ли наливать в используемое вами ведро кипяток и выдержит ли швабра высокие температуры.

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