Положите лавровый лист в обувь и забудьте о неприятном запахе: хитрость, которая 100% работает
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Неприятные запахи из ботинок больше не поставят вас в неловкое положение.
Наша обувь является рассадником определенных бактерий, которые производят самые неприятные запахи. К счастью, избавиться от них довольно легко, зная некоторые хитрости.
Чтобы дезодорировать свою обувь, есть очень простое, натуральное и экономичное решение — лавровый лист, пишет santeplus. Оказывается, эта пряность используется не только для ароматизации кулинарных блюд.
Как избавиться от неприятного запаха в обуви
Благодаря своим антисептическим свойствам лавр побеждает бактерии, вызывающие неприятный запах. Трюк очень прост:
- Положите на подошвы обуви сухие лавровые листья;
- Оставьте их на ночь;
- Уберите листья на следующее утро и неприятного запаха как будто и не было.
Повторяйте эту операцию раз в неделю — и вы больше не будете попадать в неловкие ситуации из-за неприятных запахов из ботинок.
Также отличным и очень простым средством для дезодорации обуви является ароматное мыло. Просто положите кусок мыла внутрь обуви и оставьте на ночь. Этот "экспресс" дезодорант избавит вас от неприятных запахов.
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