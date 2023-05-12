Положите лавровый лист в обувь и забудьте о неприятном запахе: хитрость, которая 100% работает

Неприятные запахи из ботинок больше не поставят вас в неловкое положение.

Наша обувь является рассадником определенных бактерий, которые производят самые неприятные запахи. К счастью, избавиться от них довольно легко, зная некоторые хитрости.

Чтобы дезодорировать свою обувь, есть очень простое, натуральное и экономичное решение — лавровый лист, пишет santeplus. Оказывается, эта пряность используется не только для ароматизации кулинарных блюд.

Как избавиться от неприятного запаха в обуви

Благодаря своим антисептическим свойствам лавр побеждает бактерии, вызывающие неприятный запах. Трюк очень прост:

Положите на подошвы обуви сухие лавровые листья; Оставьте их на ночь; Уберите листья на следующее утро и неприятного запаха как будто и не было.

Повторяйте эту операцию раз в неделю — и вы больше не будете попадать в неловкие ситуации из-за неприятных запахов из ботинок.

Также отличным и очень простым средством для дезодорации обуви является ароматное мыло. Просто положите кусок мыла внутрь обуви и оставьте на ночь. Этот "экспресс" дезодорант избавит вас от неприятных запахов.

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