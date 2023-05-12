Попрощайтесь с плесенью и неприятными запахами в лотке стиральной машинки: нужно только два ингредиента
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Не нужно тратить много времени и средств, чтобы добиться отличных результатов
Ваша стиральная машина начала плохо пахнуть? У нас плохие новости — скорее всего в ней появилась плесень. И весьма вероятно она поселилась в ящике для моющих средств. Не паникуйте, ведь решение этой проблемы есть — и оно достаточно простое.
Чтобы вернуть вашей стиральной машине гигиеничность и свежесть, вам на помощь придут лимон и укус, пишет santeplus. Этот отбеливающий, антибактериальный, и дезодорирующий дуэт творит чудеса!
Как очистить порошкоприемник стиральной машины
Вот как применять это домашнее средство:
- В миску выжмите сок из 2 лимонов, добавьте 1/2 стакана уксуса и 1 стакан воды.
- Чтобы избавиться от всей плесени, приобретите специальную чистящую щетку и тряпку.
- Выньте ящик из стиральной машины и поместите его в раковину. Тщательно промойте его, чтобы удалить все остатки порошка, и погрузите его в чистящий лимонно-уксусный раствор, и оставьте пропитаться на 10 минут.
- Затем тщательно очистите все компоненты щеткой и промойте чистой водой.
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