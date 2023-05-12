Попрощайтесь с плесенью и неприятными запахами в лотке стиральной машинки: нужно только два ингредиента

Не нужно тратить много времени и средств, чтобы добиться отличных результатов

Ваша стиральная машина начала плохо пахнуть? У нас плохие новости — скорее всего в ней появилась плесень. И весьма вероятно она поселилась в ящике для моющих средств. Не паникуйте, ведь решение этой проблемы есть — и оно достаточно простое.

Чтобы вернуть вашей стиральной машине гигиеничность и свежесть, вам на помощь придут лимон и укус, пишет santeplus. Этот отбеливающий, антибактериальный, и дезодорирующий дуэт творит чудеса!

Как очистить порошкоприемник стиральной машины

Вот как применять это домашнее средство:

В миску выжмите сок из 2 лимонов, добавьте 1/2 стакана уксуса и 1 стакан воды.

Чтобы избавиться от всей плесени, приобретите специальную чистящую щетку и тряпку.

Выньте ящик из стиральной машины и поместите его в раковину. Тщательно промойте его, чтобы удалить все остатки порошка, и погрузите его в чистящий лимонно-уксусный раствор, и оставьте пропитаться на 10 минут.

Затем тщательно очистите все компоненты щеткой и промойте чистой водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вернуть полотенцам мягкость после стирок. Приятно удивит результатом проверенный бабушкин способ.