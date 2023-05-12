Упущение, которое может вам дорого обойтись: трюк, как быстро постирать занавеску для душа вручную

Шторка в ванной — это неиссякаемый источник бактерий.

Уборка ванной комнаты является частью ритуала домашней уборки. Однако есть один элемент, который большинство людей упускают из виду — занавеска для душа. Упущение, которое может вам дорого обойтись, ведь этот аксессуар является очень благоприятной почвой для микробов и бактерий.

Есть множество безопасных и эффективных средств для обеспечения безупречной гигиены занавески для душа, однако опытные хозяйки рекомендуют ручную стирку для достижения наилучших результатов, пишет santeplus. Хорошая новость — чтобы постирать занавеску для душа вручную, вам не понадобятся никакие химикаты.

Как почистить шторку для душа вручную

Наполните большой таз теплой водой и добавьте несколько столовых ложек крупной соли и погрузите в него занавеску. Оставьте шторку в растворе на несколько часов.

Если по прошествии этого времени вы все еще заметите пятна на занавеске, их можно протереть чистой тканью, смоченной водой с пищевой содой. Исчезнуть должны даже самые стойкие пятна.

Затем полощите шторку в чистой воде и высушите на воздухе.

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