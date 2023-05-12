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Протрите решетку духовки замороженным средством для мытья посуды: результат вас удивит

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Решетка снова будет блестеть от чистоты
Решетка снова будет блестеть от чистоты. Фото pexels.com

Очень "ленивый" метод очистки

Решетка для духовки может быть идеально чистой, даже если вы очень часто ею пользуетесь. Если знать хитрый трюк, который отмывает пригоревшие остатки еды и жир, отмыть решетку не составит никакого труда.

Есть достаточно много методов очистки решетки из духовки. Для этих целей используются как покупные агрессивные средства, так и народные. Владелица аккаунта Tanya Home Inspo в TikTokе поделилась своим способом очистки решетки.

В ролике блогер демонстрирует как замораживает в форме для льда обычную жидкость для мытья посуды. Затем она показывает грязную решетку и начинает натирать ее замороженным кубиком моющего. Грязь и жир растворяются прямо на глазах. Решетка становится блестящей и выглядит как новая.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой хитрости с замороженным средством для мытья посуды — такой кубик помещают внутрь мочалки.

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#Очистка #Духовка #Лайфхак