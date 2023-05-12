Протрите решетку духовки замороженным средством для мытья посуды: результат вас удивит

Очень "ленивый" метод очистки

Решетка для духовки может быть идеально чистой, даже если вы очень часто ею пользуетесь. Если знать хитрый трюк, который отмывает пригоревшие остатки еды и жир, отмыть решетку не составит никакого труда.

Есть достаточно много методов очистки решетки из духовки. Для этих целей используются как покупные агрессивные средства, так и народные. Владелица аккаунта Tanya Home Inspo в TikTokе поделилась своим способом очистки решетки.

В ролике блогер демонстрирует как замораживает в форме для льда обычную жидкость для мытья посуды. Затем она показывает грязную решетку и начинает натирать ее замороженным кубиком моющего. Грязь и жир растворяются прямо на глазах. Решетка становится блестящей и выглядит как новая.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой хитрости с замороженным средством для мытья посуды — такой кубик помещают внутрь мочалки.