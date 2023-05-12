Положите губку в стиральную машинку: о таком полезном лайфхаке вы точно не знали

Этот лайфхак точно поможет сделать одежду чище

Во время стирки в машинку рекомендуют класть не только яичную скорлупу, но и губку для мытья посуды. Если первый лайфхак нужен для того, чтобы отбелить вещи, то губка отлично заменит собой шарики для стирки.

Об этом рассказали на портале Pixel. Особенно актуальна губка будет для тех хозяек, в доме у которых живут коты или собаки.

Шерсть домашних питомцев постоянно липнет на одежду и от нее трудно избавиться. Порой даже после стирки вещи не отчищаются от шерсти животных. Если у вас нет времени, желания или денег покупать специальные средства, которые очистят одежду от шерсти, то вас выручит лайфхак с губкой.

Она обязательно должна быть новой, чтобы не запачкать вещи скопившимся жиром. Положите ее в барабан стиральной машинки вместе с вещами. Если на одежде очень много шерсти, то можно положить две или три губки.

Также хозяйкам советуют класть с вещами силиконовые изделия или обычный поролон. Эти приспособления тоже отлично соберут на себя всю шерсть.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему белье после стирки неприятно пахнет. Хозяйкам советуют обратить внимание на режимы стирки, температуру воды и другие факторы.