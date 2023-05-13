Делайте так - и у вас никогда не получится пирог: ошибки, которые до сих пор допускают большинство хозяек

Теперь ваша выпечка будет идеальной

Любимую выпечку печет чуть ли не каждая хозяйка. Этот процесс кажется привычным, а потому простым и понятным.

Однако на самом деле приготовление любимых вкусностей сопровождается немалым количеством ошибок, которые допускаются как начинающими кулинарами, так и опытными хозяйками. Вместе с ProstoWay расскажем о них.

Основные ошибки при выпекании пирогов

Игнорирование рецептов. Часто хозяйки не учитывают все нюансы при приготовлении выпечки. Пренебрегать требованиями к объему ингредиентов ни в коем случае нельзя: такая беззаботность может негативно отразиться на вкусовых качествах блюда.

Для воздушного пирога многие хозяйки по привычке используют соду. Однако эта рекомендация давно устарела: сейчас нет дефицита разрыхлителей, точно не добавляющих в выпечку лишних вкусов.

Нежелание делать жидкую начинку более густой. Часто хозяйки используют при приготовлении пирогов жидкие компоненты, например, варенье. Оно часто вытекает, а потому для этого нужно начинку загустить. Для этого можно использовать крахмал.

Частое открытие духовки. Конечно, каждая хозяйка хочет "наведаться" в выпечку, чтобы проверить ее степень готовности. Однако если при выпекании блюда слишком часто открывать духовку, то температурный режим нарушится. В результате пирог не будет пышным.

А если добавите в выпечку один ингредиент, она долго не будет черстветь. С этой хитростью ваши пироги будут свежими долгое время.