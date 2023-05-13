Мало кто знает: для чего у молотка для отбивания мяса гладкая сторона
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Почему одна сторона гладкая, а другая – ребристая
У многих на кухне есть молоток для отбивания мяса. Это достаточно простой инструмент, без которого не удастся сделать, скажем, ароматные отбивные. Впрочем, мы редко задумываемся о том, как его использовать правильно.
На самом деле то, каким узором вы отбиваете мясо — ребристым или плоским — имеет большое значение. Одна сторона предназначена для отбивания свинины, а другая — говядины. Об этом сообщает Ukr.Media.
Как правильно отбивать мясо?
Недостаточно просто ударить по мясу, чтобы блюдо получилось идеальным. Мало кто знает, но каждый узор, выбитый или отлитый в молотках для отбивания мяса, имеет свое предназначение.
То, какую сторону инструмента использовать, зависит от типа мяса. Для свинины лучше использовать ребристую сторону – она отлично размягчит мясо для отбивных.
Если вы планируете блюдо из говядины, используйте плоскую (или полосатую) сторону. Такая отбивка сделает мясо нежным и вкусным, а еще не даст ему высохнуть и затвердеть во время жарки.
В общем отбивание мяса облегчает жарку или запекание, потому что кусочки, среди прочего, получаются тоньше. Совершенно гладкая сторона пригодится также, если планируете котлеты кордон блю – ею удастся аккуратно отбить куриное филе, не повредив его цельность.