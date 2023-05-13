Очищает практически все: удачные лайфхаки с пеной для бритья

Узнайте, как вы еще можете воспользоваться косметическим средством в быту

Пена для бритья широко используется для ухода за кожей, но она также может быть полезным инструментом для чистки текстиля и даже сантехники.

Опытным путем выяснилось, что пена для бритья работает как мягкое неабразивное чистящее средство, которое можно использовать для самых разных тканей и поверхностей, включая обивку, ковры и одежду.

Как почистить текстиль пеной для бритья

Перед началом проверьте, чтобы на очищаемой области не было соринок, или другого мусора. Затем нанесите небольшое количество пены для бритья непосредственно на пятно или поверхность, которую вы хотите очистить. Если пятно особенно стойкое, вы можете аккуратно потереть загрязнение щеткой с мягкой щетиной.

Оставьте пену для бритья на загрязнении на несколько минут, а затем удалите ее влажной тканью . Не забудьте хорошо прополоскать ткань, чтобы удалить остатки средства. При необходимости повторяйте процедуру до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет.

Хотя пена для бритья является мягким, неабразивным очищающим средством, она подходит не для всех пятен и поверхностей. Всегда проверяйте средство на незаметном участке, прежде чем чистить видимое пятно или поверхность, чтобы не повредить или не обесцветить ткань.

Как очистить стекло и зеркала

Пена для бритья может удалить следы от воды, отпечатки пальцев и другие пятна на стекле и зеркалах. Нанесите небольшое количество на поверхность, затем протрите мягкой сухой тканью до блеска.

Как очистить поверхности из нержавеющей стали пеной для бритья

Пена для бритья может вернуть блеск приборам и предметам из нержавеющей стали. Нанесите небольшое количество на поверхность, протрите влажной тканью, затем вытрите насухо чистой тканью.

Как пеной для бритья вычистить обувь

Чтобы удалить пятна и грязь с обуви, особенно с кроссовок, нанесите на пораженные участки небольшое количество пены для бритья и потрите старой зубной щеткой или мягкой щеткой. Затем протрите влажной тканью и дайте высохнуть.

Как почистить обивку авто пеной для бритья

Нанесите на пятно слой пены, оставьте на несколько минут, затем аккуратно протрите влажной тканью. Обязательно хорошо промойте и высушите чистой тканью.

Как обновить ювелирные изделия

Пена для бритья может вернуть блеск кольцам, ожерельям и другим украшениям. Нанесите небольшое количество на участок, аккуратно потрите мягкой зубной щеткой и смойте теплой водой. Вытрите насухо мягкой чистой тканью.

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