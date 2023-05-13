Как почистить расческу от грязи: простые способы

Расчески можно чистить с помощью простых кухонных средств

Ежедневно мы используем расчески, чтобы уложить волосы. Но спустя несколько дней из-за пыли, остатков средств по уходу за волосами или частичек кожи расческа становится грязной. Чтобы волосы выглядели красивыми и здоровыми, нужно регулярно очищать не только кожу головы, но и расческу.

Тем временем удаление грязи с этого предмета оказывается трудной задачей. "Телеграф" расскажет, как и с помощью каких средств можно вымыть расчески, щетки и гребни.

Прежде всего снимите с расчески волосы. Если они запутались на круглой расческе, используйте ножницы и зубочистку.

Чтобы очистить расческу за считанные минуты, смешайте 1 чайную ложку пищевой соды и 2 чайные ложки стирального порошка в теплой воде. Окуните расческу в этот раствор и оставьте на 10 минут. Затем протрите предмет старой зубной щеткой. Затем промойте расческу чистой водой и высушите ее.

Также можно воспользоваться шампунем, ведь он как раз предназначен для растворения кожного сала. Разведите шампунь в теплой воде, замочите расчески на несколько минут и потрите зубной щеткой, а затем прополосните в проточной воде.

Деревянные расчески и гребни не нужно замачивать в воде. Чтобы очистить от грязи изделие из дерева, смочите спонж в спирте и протрите расческу. Вся грязь останется на спонже.

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