Без лишних химикатов: листья какого растения отпугнут моль от вашего дома

Справиться с молью можно абсолютно натуральным способом

Появление моли в доме несет одни проблемы: дыры в любимой одежде и порчу текстиля в интерьере. В магазинах можно найти много так называемых ловушек, но есть возможность обойтись без лишних химикатов, которые часто не работают.

С помощью одного натурального ингредиента вы точно избавитесь от моли в доме. Речь идет о лавровом листе, пишет издание Express.

Стоит действовать незамедлительно, если вы увидели одну или пару молей в своем доме. Эти мотыльки особенно активны в ночное время и могут нанести ущерб одежде, коврам и другим вещам.

Вместо того, чтобы тратить деньги на химические средства, можно пойти естественным путем. Оказывается, моль ненавидит запах лаврового листа. Вы можете разложить растение по периметру дома и в местах, где чаще всего встречали моль. Рассыпьте сухие лавровые листья в гардеробе, шкафах и комодах. Если боитесь загрязнение, поместите растение в пакеты. Также вы можете выращивать лавровый лист как комнатное растение, что тоже предотвратит появление вредителей.

Нежелательным гостем в доме является не только моль, но и другие насекомые. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие натуральные средства помогут избавиться от пауков в жилище, пока они не "захватили" своей паутиной ваши "квадраты".