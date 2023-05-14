Безумные трюки с потрясающим результатом: как раскрыть аромат лаврового листа в блюдах

Разбираемся с "лавровыми" нюансами вместе

Лавровый лист является популярной пряностью на украинской кухне. Пельмени, супы, тушеные блюда иногда сложно представить без этого ингредиента.

Однако многие хозяйки используют его неправильно. В результате еда может очень сильно горчить или эффекта от лаврового листа совсем не будет. Вместе с Ukr.Media расскажем несколько правил, которые помогут правильно раскрыть аромат.

Как правильно использовать лавровый лист в блюдах

Чтобы сделать аромат более насыщенным, необходимо размять лавровые листья в руках перед использованием или потереть его друг о друга. Слегка разогните каждое письмо, немного разомните, потрите, но не ломайте. Листья станут более гибкими, а эфирные масла – более доступными.

В лавровых листьях содержатся горькие вещества, поэтому длительное пребывание его в блюде или в кипящей воде приведет к горечи блюда. Поэтому пряность необходимо прибавлять за пять минут до готовности супа или бульона и за 10 минут до готовности блюд.

Но в куриный бульон лавровый лист опытные повара не добавляют – пряность может заглушить вкусовые особенности курицы. В овощной бульон специю кладут в ограниченном количестве или не добавляют совсем, поскольку жидкость уже достаточно ароматизируется овощами.

На литр жидкости нужно брать не больше одного — двух листочков. Сделать аромат более насыщенным и нежным можно, если увеличить количество листьев в блюде вдвое и на столько же сократить время пребывания пряности в кастрюле. Из готовых блюд лавровые листья всегда нужно вынимать сразу, чтобы не допустить горечи.

А вот если добавить лавровый лист в кофе, результат вас может удивить. Необычный вкус придется вам по душе.