Не спешите выбрасывать старую швабру: эта хитрость даст ей вторую жизнь
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Этот лайфхак сэкономит ваши деньги
Швабра — инструмент, без которого не обойтись дома. Из-за частого применения она быстро приходит в негодность и ее нужно менять на новую. Но благодаря небольшой хитрости швабре можно дать вторую жизнь.
В сети постоянно появляются лайфхаки, которые помогают облегчить жизнь, или сэкономить. Так, одна из пользовательниц в TikTok поделилась хитростью, которая поможет без особых усилий и затрат обновить вашу швабру.
Вам понадобится только: капсула для стирки и стакан нашатырного спирта. Положите их в ведро с водой. Окуните в раствор швабру и оставьте не 30 минут. Затем слейте воду и подождите пока швабра высохнет. Благодаря этому способу швабра будет выглядеть как новая.
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