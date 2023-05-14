Укр

Не спешите выбрасывать старую швабру: эта хитрость даст ей вторую жизнь

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Швабру можно легко обновить
Швабру можно легко обновить. Фото pexels.com

Этот лайфхак сэкономит ваши деньги

Швабра — инструмент, без которого не обойтись дома. Из-за частого применения она быстро приходит в негодность и ее нужно менять на новую. Но благодаря небольшой хитрости швабре можно дать вторую жизнь.

В сети постоянно появляются лайфхаки, которые помогают облегчить жизнь, или сэкономить. Так, одна из пользовательниц в TikTok поделилась хитростью, которая поможет без особых усилий и затрат обновить вашу швабру.

Вам понадобится только: капсула для стирки и стакан нашатырного спирта. Положите их в ведро с водой. Окуните в раствор швабру и оставьте не 30 минут. Затем слейте воду и подождите пока швабра высохнет. Благодаря этому способу швабра будет выглядеть как новая.

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