Как вывести желтые пятна с матраса: химчистка не понадобится

Матрас нужно регулярно чистить

В среднем, каждый человек проводит почти треть своей жизни в постели. Это место для сна, игр детей, а для кого-то даже место приема завтрака. От активного использования на матрасе неизбежно появляются пятна.

Если вы заметили, что на матрасе появились желтые пятна от пота или детской мочи, не обязательно вызывать специалистов для очистки. С этими пятнами можно вполне справиться самостоятельно. Один из способов описан на ресурсе Informacion.

Для этого понадобится перекись водорода, лимон, мыло и порошок с активным кислородом.

Смешайте 100 мл воды, 25 мл лимонного сока, 50 мл перекиси водорода и половину столовой ложки мыла или моющего средства для посуды. Вылейте смесь в пульверизатор.

Тем временем нанесите кислородный порошок на желтое пятно на матрасе. Затем распылите на него приготовленную смесь.

После того как участок станет влажным, необходимо обработать его паром. Это можно сделать с помощью отпаривателя, а если его нет, можно использовать пар от утюга. Только не дотрагивайтесь утюгом к поверхности матраса, чтобы не спалить его. После процедуры протрите пятно тканью. Пятно должно исчезнуть.

Если с помощью этого способа вывести пятно не получилось, растворите кислородный порошок в горячей воде, намочите несколько тряпок и протирайте ими эту область.

После того как вы закончите, удалить остатки чистящего средства и мыла можно распылив воду на участок, и удалив излишки полотенцами. Также можно использовать фен, чтобы высушить матрас.

Ранее "Телеграф" писал, как постирать большое одеяло, которое не помещается в стиральную машину.