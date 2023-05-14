Ноутбук и лоток для яиц: что будет, если объединить эти два предмета

У многих есть привычка ставить устройство на кровать или диван

Часто возникающая проблема с ноутбуками — это их перегрев или засорение. Если вы правильно ухаживаете за своим переносным компьютером и следите за тем, чтобы он не перегревался, то он прослужит вам долго и будет работать эффективно.

Простым и полезным советом, который позволит использовать ноутбук не за столом, при этом не беспокоясь о перегреве устройства, поделились на itechua. Для этого необходимо приобрести самый дешевый лоток для яиц.

Как защитить ноутбук от перегрева

Если вы часто используете ноутбук в своей работе, то вероятно вы можете работать не только за столом, но и в позе сидя или лежа. Чтобы это было удобно, обычно ноутбук ставят на колени, подушку или одеяло, но это может отрицательно повлиять на работу компьютера.

Чтобы обеспечить правильное охлаждение вашего ноутбука и продлить его срок службы, необходимо поставить его не на колени или подушку, а на яичный лоток. Использование яичного лотка, который имеет множество углублений, гарантирует, что вентиляционные отверстия на устройстве не будут заблокированы, что позволит избежать его перегрева и засорения.

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