Нагар слетит на глазах: как отмыть пригоревшую посуду рисом

Потребуются только рис и вода

Каждый из нас, вероятно, испытал проблему пригорания еды в кастрюле или сковороде. Мы могли отвлечься на несколько минут и забыть убрать сковороду с плиты, а о проблеме мы узнаем только по запаху, которая заполняет всю кухню и другие комнаты.

Делимся хитростью, как легко очистить пригоревшую посуду, используя всего лишь рис и воду. Этот метод дает удивительный результат, учитывая, что на его выполнение требуется совсем немного времени, пишет pixelinform.

Как отмыть пригоревшую посуду рисом

Добавьте горсть крупы в грязную посуду, залейте стаканом воды и поставьте на плиту. Варите рис до тех пор, пока зерна не станут мягкими. Затем выключите плиту и оставьте посуду в стороне, чтобы рис остыл. Через некоторое время используйте ложку или лопатку, чтобы удалить слой нагара и достать рис. Наконец, вымойте сковороду или кастрюлю мягкой губкой с моющим средством.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего опытные хозяйки варят ложки и вилки из нержавеющей стали. Этот лайфхак помогает избавиться от главной проблемы нержавейки.