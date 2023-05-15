Никаких стальных губок: советы, которые помогут продлить жизнь керамической сковороде

Правильное использование продлит жизнь посуде

Керамическая посуда имеет множество преимуществ. Ее можно использовать как угодно, она прекрасно сохраняет свой внешний вид и не тускнеет со временем. Кроме того, пища в ней не теряет своих полезных свойств, материалы более экологичны и хорошо выдерживает как низкие, так и высокие температуры.

Однако есть некоторые правила, которые следует придерживаться, чтобы керамическая посуда прожила как можно дольше и сохраняла свои преимущества. Вместе с Ukr.Media расскажем о них.

Как продлить жизнь керамической сковороде

Правильно подбирайте лопатки и другие приборы, которыми прикасаетесь к сковороде. Металл повредит поверхность, поэтому отдавайте предпочтение деревянным, пластиковым или силиконовым лопаткам.

Не используйте грубые, стальные или абразивные губки и чистящие средства для мытья керамической сковородки. Замените их на более щадящие, выбирайте мягкие губки или тряпки из микрофибры.

Чтобы безопасно отмыть сковороду и оттереть пригоревшую пищу, не обязательно мыть ее часами. Достаточно налить в нее немного воды и нагреть на слабом огне – когда вода нагреется, загрязнения легко отойдут с помощью лопатки.

Лучше не ставить сковороду из керамики сразу на большой огонь. Этот материал не терпит резких перепадов температур. Разогревать пищу нужно постепенно увеличивая огонь.

Керамическая посуда не любит резкие контрасты. Поэтому не ставьте сковороду в холодильник, когда поверхность еще не остыла и не заливайте холодной водой.

Грязную сковороду можно залить пивом — и результат вас удивит. Вы не узнаете свою посуду!