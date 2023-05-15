Уличный туалет не будет вонять: помогут бесплатные средства

Проблему с неприятными запахами в уличном туалете можно решить даже без покупных средств

Жители частных домов или обладатели дачных участков сталкиваются с проблемой неприятного запаха в уличном туалете. Если туалет установлен сравнительно недавно, а выгребная яма выкопана глубокая, запах практически не чувствуется, но в старом туалете часто находиться совсем некомфортно.

Лучшее решение проблемы с неприятным запахом в уличном туалете — откачать выгребную яму. Но если такой возможности по каким-то причинам нет, можно обратиться к народным средствам, которые не потребуют никаких затрат.

Чем вывести неприятный запах из уличного туалета

Зола является хорошим абсорбентом и неплохо справляется с устранением неприятных запахов. После каждого похода в туалет нужно высыпать в яму примерно полулитровую банку золы. Перед использованием ее нужно просеять от крупных комков и не прогоревших углей.

Древесные опилки поглощают неприятный запах. Для этих целей лучше всего выбирать опилки хвойных пород деревьев. Они не только поглотят аммиак, но и замаскируют запах. Необходимо высыпать полулитровую банку опилок после каждого посещения туалета.

Скошенная трава. Небольшой пучок мелкой и мягкой травы, брошенный в яму после посещения туалета, поможет справиться с амбре. Но увлекаться этим средством не стоит. Трава может забить выгребную яму или начать преть.

Ботва от помидоров довольно эффективно уничтожает неприятные запахи. При перегнивании она впитывает аммиак. Добавлять ее нужно 1 раз в неделю. Будет достаточно небольшого пучка.

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