Эти хитрости значительно облегчат вам жизнь: топ-3 средства, которые избавят от неприятного запаха в холодильнике

Эти средства поборют любой "коктейль" неприятных запахов

Забытый протухший продукт, пролитая жидкость, избыточная влажность — это все триггеры тех удушливых запахов, которые проникают внутрь вашего холодильника, и делают общую атмосферу в кухне совсем не аппетитной. К счастью, есть несколько хитростей, как эту ситуацию решить.

Хорошая новость — все "союзники", которые будут бороться с неприятными запахами в холодильнике, уже есть на вашей кухне, пишет santeplus. Давайте тогда с ними "знакомиться".

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Соль

Все очень просто: вам нужно заполнить чашу солью и установить ее в углу вашего холодильника. Желательно перед этим перебрать продукты, чтобы выбросить то, что могло испортиться. Соль значительно уменьшит избыточную влажность, поскольку она поглотит всю воду внутри. Таким образом, ваша еда лучше сохранится и, как бонус, не будет неприятных запахов.

Сода

Этот белый порошок освежит помещение и избавит вас от удушающих запахов. И, как и соль, пищевая сода заодно впитает образовавшуюся внутри лишнюю влагу. Способ применения: распределите соду на небольшой тарелке или в миске и поставьте в холодильник.

Уксус

Для борьбы с вонючим холодильником это драгоценное оружие. Приготовьте смесь из равных частей уксуса и воды в пульверизаторе, и после тщательной очистки холодильника распылите этот раствор по всему внутреннему пространству. И в качестве последнего штриха протрите внутреннюю поверхность и дверные уплотнители чистой влажной тряпкой.

А вот избавиться от неприятного запаха в туалете вам поможет пенка для бритья. Оказывается, это прекрасный помощник при мытье унитаза.