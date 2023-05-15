Опытные хозяйки заворачивают одежду в пекарскую бумагу: для чего это

Узнайте, как избежать образование катышков и складок на любимой вещи

Настало время убирать сезонные вещи, но просто повесить или сложить одежду в стопки недостаточно, так как это может негативно сказаться на её внешнем виде.

Использование пекарской бумаги, или же пергамента, поможет избежать возникновения катышков, складок и прочих неприятностей с одеждой, пишет ukr.media. Предлагаем вам узнать, как это работает.

Заворачиваем одежду в пергамент

Благодаря пергаменту, одежда, свернутая в плотную, может "дышать", не мнется и не теряет форму. Это позволяет хранить вещи в идеальном состоянии до самой осени. Чтобы сделать это, одежду помещают в контейнеры, расположив пергамент между слоями. Важно отметить, что обычные картонные коробки также могут использоваться для упаковки одежды.

Отметим, что при неправильной стирке шерстяная вещь может "сесть" и уменьшиться в размерах. Реанимировать такую одежду очень просто. Ранее мы писали, как растянуть одежду из шерсти, если она "села" после стирки.

Ранее "Телеграф" писал, как убрать катышки на одежде. Не понадобится даже специальная машинка.