Результат вас точно удивит: копеечное, но эффективное средство для очистки противня

После этого лайфхака противень будет блестеть как новый

Как отмыть кастрюли от нагара на дне хозяйки уже знают, а вот что делать с противнем, который годами накапливал жир, мало кто может рассказать. Бытовая химия редко берет алюминиевый противень, и в итоге жир либо размазывается по поверхности, либо просто остается на месте.

На портале Pixel поделились действенным способом, который поможет удалить загрязнения, которые не один месяц копились на противне. Для этого вам не нужно покупать никакие агрессивные чистящие средства, а просто использовать хозяйственное мыло и жесткую металлическую губку.

Однако будьте готовы к тому, что придется хорошенько постараться. Нанесите на губку хозяйственное мыло и трите противень до тех пор, пока весь засохший жир не исчезнет. Для подстраховки, лучше взять несколько металлических губок, чтобы заменить предыдущую, если они порвется или сотрется.

Хозяйки, которые использовали этот метод, уверяют, что приложенные усилия того стоили. После этого метода противень блестит как новый.

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