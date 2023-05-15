Никакого странного привкуса: два дешевых средства против накипи в чайнике

Для чистки чайника не нужны никакие химикаты из магазина

Чайники используются каждый день, чаще всего по несколько раз. Чтобы вкус ваших напитков оставался приятных и без лишних примесей, важно регулярно очищать прибор от накипи и известкового налета внутри. Кто-то делает это с помощью лимона, но есть и более дешевые, но не менее эффективные альтернатива.

Действенный лайфхак с подручными средства очистит чайник от накипи. Понадобится столовый уксус или лимонная кислота, пишет Express.

Перед тем, как начать очищать чайник, выключите его и отсоедините от розетки. Прибор должен остыть, если недавно работал. Сначала рекомендуется вытереть внешнюю поверхность, это легко сделать с помощью мягкой ткани и мыльной воды.

Шаг 1. Обязательно удалите известковый налет из чайника (на дне емкости вы можете заметить белые меловые хлопья – этого быть не должно). Регулярная очистка чайника от накипи устранит любой странный привкус, а также продлит срок службы прибора.

Обязательно удалите известковый налет из чайника (на дне емкости вы можете заметить белые меловые хлопья – этого быть не должно). Регулярная очистка чайника от накипи устранит любой странный привкус, а также продлит срок службы прибора. Шаг 2. Включите чайник обратно в сеть и наполните водой до отметки три четверти на индикаторе. Влейте уксус или лимонную кислоту, наполнив чайник до верхней отметки. Включите доведите эту смесь до кипения. После снова выньте вилку из розетки и оставьте раствор в чайнике на несколько часов.

Включите чайник обратно в сеть и наполните водой до отметки три четверти на индикаторе. Влейте уксус или лимонную кислоту, наполнив чайник до верхней отметки. Включите доведите эту смесь до кипения. После снова выньте вилку из розетки и оставьте раствор в чайнике на несколько часов. Шаг 3. Вылейте раствор и тщательно промойте внутреннюю часть. Наполните чайник чистой водой и снова вскипятите. Хорошо промойте его водой. Если после выполнения этих шагов все еще остается известковый налет, то следуют повторить манипуляцию.

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